Nazilli’de operasyon

2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönüp ilk iki haftada bekleneni veremeyen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal dönemi sona erdi. Başkan Ünal Önal'ın yaptığı, "Radikal kararlar alacağız" açıklamasının ardından gece operasyonu ile henüz 2. haftada teknik değişime gidildi. Taner Öcal'la tesislerde bir araya gelen siyah-beyazlı yönetim, 60 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı.

11 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Öcal, siyah-beyazlılarda geçen sezonun ikinci yarısında Kadir Kar'ın yerine göreve gelmişti. Geçtiğimiz sezon Mart ayında görevi devralan Taner Öcal, üst üste aldığı 3 galibiyetle takımı ligde tutmayı başarmıştı. Siyah-beyazlıların başında 11 müsabakaya çıkan Öcal, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Öcal'ın yerine gelecek isim de belli oldu. Siyah İnciler, geçen sezon Bucaspor 1928'i çalıştıran 42 yaşındaki Cihan Erdil ile prensipte anlaştı. Cihan Erdil, ilçeye davet edildi.

BUCA'DA İLKİ YAŞADI

İSTANBUL doğumlu Cihan Erdil, 2003-2004 sezonunda Nazilli Belediyespor'da top koşturdu. 42 yaşındaki çalıştırıcı Çaykur Rizespor ve Göztepe'de atletik performans antrenörü olarak görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Kasım ayında Bucaspor 1928'in başına getirilen Erdil, birinci adam olarak ilk deneyimini İzmir temsilcisinde yaşadı.

■ RAMAZAN AYDEMİR