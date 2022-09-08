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Haberler Spor Voleybolda iki dev şampiyona Türkiye’de

Voleybolda iki dev şampiyona Türkiye’de

8.9.2022

Voleybolda iki dev şampiyona Türkiye’de

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu ile Mercedes- Benz arasında dün 3 yıllığına voleybol milli takımlar ana sponsorluğu sözleşmesi imzalanırken törende iki müjde verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin iki dev organizasyona ev sahipliği yapacağını açıkladı. Üstündağ, "12- 18 Aralık'ta yapılacak Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye'de gerçekleşecek.

Türkiye, hiç Dünya Şampiyonası yapmadı. 2026 Dünya Şampiyonası'na Türkiye olarak talip olduğumuzun ön görüşmesini devlet büyüklerimizle de gerçekleştirdik. Milletler Ligi üç ayaktan oluşacak, birinci ayağı mayıs-haziran sonu olacak. Yine bu yıl ve önümüzdeki yıl Türkiye'ye aldık. Finalini ise daha sonra görüşeceğiz inşallah" dedi.

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