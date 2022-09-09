15 sene sonra döndü

2. Lig Beyaz Grup'ta Taner Öcal'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, dümene Cihan Erdil'i geçirdi. Kariyerinde Çaykur Rizespor ve Göztepe'de atletik performans antrenörü, Bucaspor 1928'de geçen sezon teknik direktör olarak çalışan 42 yaşındaki Erdil, başkan Ünal Önal ve yöneticilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde bir araya gelip sözleşme imzaladı. 2014 yılında oyuncu kariyerine son vererek antrenörlüğe soyunan 42 yaşındaki Cihan Erdil, 2007 yılında Nazilli Belediyespor'un formasını terletti ve takım kaptanlığını yaptı.

15 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe bu kez teknik adam olarak geri dönen Erdil takımın başarısı için el ele verecekleri söyledi. Erdil, "14 yıl önce futbol oynadığım Nazilli Belediyespor'a teknik direktör olarak döndüğüm için büyük bir mutluluk ve sevinç içerisindeyim. Ben Nazilli'yi ve Nazilli Belediyespor'u çok seviyorum. Buraya da severek geldim. İnşallah futbolcu arkadaşlarımız ile sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız. Bu hafta sonunda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız da bunu çok istiyorlar. Biz bunu başaracağız. Tüm taraftarlarımızı da cumartesi günü sahaya bekliyoruz" dedi.

■ RAMAZAN AYDEMİR