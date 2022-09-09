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Haberler Spor BAL fikstürü beli oldu. Haydi hayırlısı...

BAL fikstürü beli oldu. Haydi hayırlısı...

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2022-2023 sezonu fikstür çekimi İstanbul’da gerçekleşti. 80 ilden 14'er takım, 14 grupta mücadele edecek. 1-2 Ekim'de başlayacak ve 196 takımın yer aldığı BAL'da grup birincileri Play-Off oynamaya hak kazanacaklar. Sonunda 9 takım 3. Lig'e yükselecek

9.9.2022

BAL fikstürü beli oldu. Haydi hayırlısı...

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonu fikstür çekimi TFF Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından yapıldı. Fair- Play çağrısı yapan Düşmez, "Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Önemli olan centilmenliği, Fair-Play ruhumuzu kaybetmemek. Kazasız, belasız, sakatlıklardan uzakta bir sezon diliyorum" dedi. BAL'da 80 ilden 14'er takımın yer aldığı 14 grupta 196 takım mücadele verecek. Gruplarını 1. tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 ekip 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. Maçlar 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak.

■ RAMAZAN AYDEMİR

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