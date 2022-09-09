Bodrumspor’da gözler Altay’da

SPOR Toto 1. Lig'deki ilk sezonunda 4 haftada topladığı 10 puanla namağlup lider konumda bulunan Bodrumspor, Altay deplasmanına zirveyi koruma hedefiyle hazırlanıyor. Ege derbisinde sakatlığı süren Koray ve 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Erkan'dan yoksun olacak yeşil-beyazlılarda başkan Rıza Karakaya, maç öncesi dostluk mesajları verdi.

Karakaya, "Biz her zaman söylüyoruz, hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Bu hafta İzmir'in asırlık takımı büyük Altay'a konuk olacağız. Biz yıllarca Bodrumsporlular olarak Göztepe ve Altay'ın maçlarına giderek profesyonel lig özlemimizi gideriyorduk. İzmir kulüplerinin bizde yeri çok ayrı. Geçen sezon İzmir'deki final maçında camialar bizi desteklemişti, onlara ayrıca teşekkür ederim. Bizim yıllardan beri örnek aldığımız kulüplerden biriyle İzmir'de karşılaşmak bizim için büyük onur. Biz dostça, centilmence

maç için gideceğiz. Hak eden kazansı diyorum ama şundan eminim ki Altay maçında dostluk kazanacak" diye konuştu.

'ZOR BİR MAÇ'

TEKNİK direktör İsmet ise, "Bu lig zor bir lig. Her daim işin içinde olmanız lazım, konsantreyi bırakmamanız lazım. Sezon başı çok doğru çalıştık.

Bu hafta Altay ile oynayacağız. Rakibimiz ilk puanını aldı, lige kötü girdiler ama özüne dönüp baktığınızda çok tecrübeli oyuncuları var. Zor bir maç bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" dedi.

ERDEM TAMAM

BODRUMSPOR, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan, şampiyonlukta önemli paya sahip olan Erdem Çetinkaya'yı transferin son saatlerinde kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı takıma, devre arasında Ankaraspor'dan kiralık olarak gelen ve 17 maçta 9 golle yıldızlaşan 21 yaşındaki forvet, sezon sonunda Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Bu sezon Kasımpaşa'da Rezerv Lig'de 2 maçta 1 gol atan, Süper Lig'de 2 maçta 33 dakika şans bulan Erdem, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erdem Çetinkaya'ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" denildi. Ankara doğumlu oyuncu, Osmanlıspor altyapısında futbola başladı, profesyonel oldu, Ankaraspor'da forma giydi.