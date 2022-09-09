Fethiyespor’da şok

2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK'yı yenerek ilk galibiyetini alan Fethiyespor sakatlık şokuyla sarsıldı. Karşılaşmanın 35. dakikasında girdiği ikili mücadelede dizine sert bir darbe alıp ambulansla Lokman Hekim Özel Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan kaptan Nurettin Çakır'dan kötü haber geldi. İstanbul'da çekilen MR'larda çapraz bağlarda kopma olduğu öğrenilen tecrübeli oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı. Geçen sezon 3. Lig'de attığı 21 golle kazanılan şampiyonlukta önemli paya sahip olan Nurettin'nin sakatlanması yönetim, teknik heyet ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan 3. haftada lider İskenderun ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fethiyespor'da ikinci kaptan Sinan Kalaycı'nın da sakatlandığı, 3 gündür dinlendirildiği ve kadroda yer alıp almayacağının maç öncesi belirleneceği belirtildi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ