İlk maçın biletleri ücretsiz

3. Lig 3. Grup'ta profesyonel kategorideki ilk sezonunu geçiren Efeler 09 FK'da takımın ilk iç saha maçı ücretsiz olacak. Aydın il merkezinden Aydınspor 1923 amatöre düştükten yıllar sonra bir takım profesyonel lige çıkarken, Adnan Menderes Stadı'nda futbolseverler önünde oynanacak ilk maç ücretsiz olacak. Yeşil-beyazlı takımın yönetimi, taraftarların takımla buluşacağı ilk maçın biletlerini ücretsiz yaptı.

Efeler 09 SFK'ndan yapılan açıklamada, "Haydi Efeler, sen yoksan 1 kişi eksiğiz. Bu hafta sonu pazar günü saat 16.30'da evimiz Adnan Menderes Stadyumu'nda oynayacağımız Kepez Belediye maçının biletleri ücretsizdir" denildi. Efeler, ilk hafta Artvin Hopa deplasmanında golsüz berabere kalmıştı