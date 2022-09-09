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Haberler Spor Turgutlu’da golcü Noyan Öz imzaladı

Turgutlu’da golcü Noyan Öz imzaladı

9.9.2022

Turgutlu’da golcü Noyan Öz imzaladı

3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, transferin bitimine sayılı saatler kala Menemen FK'dan golcü oyuncu Noyan Öz'ü kadrosuna kattı. Geçen sezon Uşakspor forması giyen, geçtiğimiz aylarda Menemen FK'ya imza atan 31 yaşındaki forvet, tesislerde düzenlenen imza töreniyle renklere bağlandı. Noyan, kariyerinde FSV Frankfurt U-17, Offenbach U-19, K.Offenbach II, Elazığspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Tokatspor, Uşakspor formalarını giydi, Türkiye'de Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 25, 2. Lig'de ise 133 maçta oynadı, kariyerinde 278 maça çıktı 65 gol atıp, 10 da asist yaptı. Futbol şube sorumlusu Hasan Eğilmez, "Noyan hem tecrübesi hem de kalitesiyle takıma güç katacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

■ SERVET SARUN

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