Soydan’dan olay sözler

Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, dün A Spor'daki canlı yayında teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Soydan, Terim'in G.Saray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu söyledi.

SÖYLEMEM AYIP OLUR

Deneyimli spor adamı, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." dedi. Soydan, F.Bahçe'de görev yaptığı dönemde Terim'e teklif yaptıklarını kaydederek, 'Seni almaya geldik. Kaç para istersen yaz' dedim. 'Teşekkür ederim abi ama ben G.Saraylıyım' dedi. Senin burada yapacağın bir şey yok, sen rakipsin, seni burada kimse istemez. Sen bunların üstüne çıktın, böyle başarı ve ego çok zor bir şeydir. Ancak Terim çalışarak yaptı. Doğmuş olduğun kulüpte 34 tane kupa alacaksın, dünyada kaç kişi var böyle? Ne oldu bugüne gelince, Fatih'e hepsi düşman oldu. Bunu sorun Terim'e" şeklinde konuştu.