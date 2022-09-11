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Haberler Spor Çağdaş Bodrum F.Bahçe’yi geçti

Çağdaş Bodrum F.Bahçe’yi geçti

11.9.2022

Çağdaş Bodrum F.Bahçe’yi geçti

OGM Ormanspor tarafından düzenlenen 'Geleceğe Nefes Ol Turnuvası'nın son gününde Çağdaş Bodrum Spor, Fenerbahçe Koleji DS Energy'i 81-72 mağlup ederek turnuvayı 3'te 3 ile tamamladı. TED Ankara Kolejllier'i 78-74 ve OGM Ormanspor'u 75-52 mağlup eden turuncu-beyazlılar, F.Bahçe Koleji karşısında ilk çeyreği 22-18 geride tamamlarken, devreyi 44-37, üçüncü çeyreği de 62-53 galip kapattı.

Turnuvayı birinci sırada tamamlayan Çağdaş Bodrum'da; Mehmet Özdoğan 15 sayı 1 asist, Hakan Yapar 13 sayı 6 ribaund, 3 asist, Fatih Cantitiz 12 sayı 1 ribaund, Chris Warren 10 sayı, 1 ribaund, 5 asist, Horace Spencer 6 sayı, Yiğitcan Turna 6 sayı, 8 ribaund, 6 asist, Erkan Veyseloğlu 6 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Sadettin Donat 5 sayı, 5 ribaund, 2 asistle oynadı.

■ SERVET SARUN

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