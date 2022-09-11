Çağdaş Bodrum F.Bahçe’yi geçti

OGM Ormanspor tarafından düzenlenen 'Geleceğe Nefes Ol Turnuvası'nın son gününde Çağdaş Bodrum Spor, Fenerbahçe Koleji DS Energy'i 81-72 mağlup ederek turnuvayı 3'te 3 ile tamamladı. TED Ankara Kolejllier'i 78-74 ve OGM Ormanspor'u 75-52 mağlup eden turuncu-beyazlılar, F.Bahçe Koleji karşısında ilk çeyreği 22-18 geride tamamlarken, devreyi 44-37, üçüncü çeyreği de 62-53 galip kapattı.

Turnuvayı birinci sırada tamamlayan Çağdaş Bodrum'da; Mehmet Özdoğan 15 sayı 1 asist, Hakan Yapar 13 sayı 6 ribaund, 3 asist, Fatih Cantitiz 12 sayı 1 ribaund, Chris Warren 10 sayı, 1 ribaund, 5 asist, Horace Spencer 6 sayı, Yiğitcan Turna 6 sayı, 8 ribaund, 6 asist, Erkan Veyseloğlu 6 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Sadettin Donat 5 sayı, 5 ribaund, 2 asistle oynadı.

■ SERVET SARUN