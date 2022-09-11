Ege derbisi! Altay’ın konuğu Bodrum

SPOR Toto 1. Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 1 puan toplayabilen düşme potasındaki Altay, bugün evinde 10 puana sahip lider Bodrumspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Mücadeleyi beIN SPORTS MAX 2 yayımlayacak.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Özgür forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Zeki'nin durumu karşılaşma saatinde netlik kazanacak. İdman eksiği bulunan Sefa ise büyük ihtimalle mücadelede yer almayacak. Konuk Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Erkan ile Koray oynamayacak.

İKİ TAKIM DA KENDİNDEN EMİN

KARŞILAŞMANIN bilet fiyatları VIP 1000, VIP A-C 500, numaralı alt ve üst 80, maraton alt ve üst ile misafir tribün 35 TL olarak belirlendi. Altay'da tek hedef Ege derbisini kazanarak hem bu sezonki ilk 3 puanını almak hem de alt sıralardan kurtulmak olurken, konuk Bodrumspor zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

EGE DERBİSİ ÖNCESİ İKİ TAKIM DA ÇOK İDDİALI

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu lider Bodrumspor önünde mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Genç teknik adam, "Zorlu bir maç olacak ama istediğimizi alacağız" dedi. Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir ise çıkışlarını sürdüreceklerini belirtti.