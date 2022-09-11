Gözyaşlarını tutamadı ayrılacağını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir Ankaragücü taraftarının Beşiktaşlı futbolculara saldırması ve siyah-beyazlı ekibin takım kaptanı Josef de Souza da taraftara müdahalede bulunması nedeniyle verilen ceza gündemden düşmüyor. Bu hareketi sonrasında kırmızı kart ile cezalandırılan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 1 maç ceza almıştı.

Olaylar sonrası dün ilk kez basın karşısına çıkan Josef de Souza, gözyaşlarına hakim olamazken gelecek sezon ayrılacağını açıkladı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, konuşmasında, "Orada yüzde 100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Ancak aldığım haksız ceza nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" açıklamasını yaparken toplantı sonrası sosyal medya hesabından da ayrılık kararını paylaştı.

TAVRIM DEĞİŞMEZ

Josef de Souza mesajında, "Eminim ki buna benzer bir olay yine gerçekleşecek ve ben de yine aynı tavrı sergileyeceğim. Ve yine ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" dedi. Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, MKE Ankaragücü müsabakasında yaşanan olaylardan sonra Josef'e verilen cezanın haksız olduğunu söyledi. Baltacı, "Kibar duruyorsak koyun değiliz. Gerçekler karşısında susmayız" yorumunu yaptı.