Nazilli kayıp

2. Lig Beiyaz Grup'ta ilk iki haftada 1 puanda kalan, hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Eşin Grup Nazilli Belediyespor, 3. haftada sahasında Çorum FK'ya 2-0 yenilip hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti. 9. dakikada Serkan Yavuz'un sağ kanattan açtığı ortada Nazilli defansında yaşanan karambolde topa yükselerek vuran Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Zekeriya son anda kornere çeldi. 15'te Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında altıpas ön çizgisinde Çağrı'nın yükselerek aşırttığı kafa vuruşunda 90'a giden topu kaleci Bayram güçlükle kornere gönderdi. 18'de Yılmaz'ın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta yerden 90'a giden topu kaleci Bayram ön direkte tokatlayarak kornere çeldi. 21'de Mehmet Ersavaş'ın orta sahadan rakip defans arkasına attığı tek pasla buluşan Alim, ceza alanına sokuldu. Alim'in altıpas çizgisi üzerinden vurduğu plasesini kaleci Bayram son anda ayaklarıyla kornere çeldi, maçta ilk devre 0-0 kapandı.
HÜSEYİN DİREĞE TAKILDI
63. dakikada sağdan Suat'ın ortasında Nazilli defansında yaşanan karambolü iyi değerlendiren Mehmet Akyüz'ün uçarak altıpas çizgisi üzerinde vurduğu kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya'nın üstünden ağlarla buluştu: 0-1. 64'te Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza yayı içinde Çağrı'nın indirdiği topa altıpas çizgisinde vuran Hüseyin'in kafa şutunda meşin yuvarlak direkte patladı. 69'da Erkan'ın kullandığı köşe atışında Nazilli defansında yaşanan karambolde kaleci Zekeriya'nın da ıskaladığı top direk dibindeki Nuh'a çarpıp ağlara gitti: 0-2. 90+1'de Cemal'in sağ kanattan açtığı ortada defansın arkasına sarkarak topla buluşan Kaan'ın kontrol edip altıpas çizgisine sokularak vurduğu şutunu kaleci Bayram çizgi üzerinden oyuna çeldi. 90+2'de Cemal'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna yükselerek vuran Hüseyin'in kafa şutunda meşin yuvarlak kale direğini sıyırarak auta çıktı, maç 2-0 bitti.
■ ÜMİT ÖZMEN