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Haberler Spor Petkimspor kupayı kaptı

Petkimspor kupayı kaptı

Konyaspor’u 76-73 ve ev sahibi Büyükçekmeceyi 71-63 mağlup eden İzmir ekibi şampiyon oldu

11.9.2022

Petkimspor kupayı kaptı

ONVO Büyükçekmece'nin düzenlediği Göl Kupası'nda Aliağa Petkimspor şampiyon oldu. İlk maçta AYOS Konyaspor'u 76-73 yenen İzmir temsilcisi ikinci karşılaşmada da ONVO Büyükçekmece'yi 71-63 mağlup etti ve turnuvada birinci oldu. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Aliağa Petkimspor, mücadelenin periyodlarını 24-16, 49-32, 55-48 önde tamamladı.


Aliağa Petkimspor'da kupayı kaptan Nusret Yıldırım aldı.

İzmir ekibinde Dorukhan Engindeniz 15 sayı (4/5 üçlük), 4 ribaund ve 1 asistle müsabakanın yıldızı olurken, Ege Arar 10 sayı, 6 ribaund, 1 asist, Omar Prewitt 10 sayı (0/5 üçlük), 1 ribaund, 3 asist, İsmail Cem Ulusoy 8 sayı, 4 ribaund, 6 asist, Peyton Aldridge 6 sayı, 6 ribaund, 1 asist, Nusret Yıldırım 5 sayı, 1 ribaund, Jeremy Simmons 4 sayı, 1 asist, Ömercan Ergin ve Gökay Hacıoğlu 3 sayı, 2 ribaund ve Osman Cevahir 1 ribaund ile oynadı.

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