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Haberler Spor Buca puana sevindi

Buca puana sevindi

Teknik direktör Dumlupınar alınan puanın önemli olduğunu belirterek, “Takımımız iyi yolda” dedi

12.9.2022

Buca puana sevindi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, önceki gün GMG Kastamonuspor deplasmanından aldığı 1 puana sevindi. Rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, geride kalan 3 haftada puanını 5 yaptı.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını belirterek, "Takımımız iyi yolda. Deplasmanlarda alınan puanlar önemli ama kazanarak da döneceğimiz günler olacak" dedi. Bucaspor gelecek hafta kendisi gibi henüz mağlubiyeti olmayan ve aynı şekilde 4 haftadan 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkartan Ankara Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Dumlupınar, önemli bir maçın kendilerini beklediğini kaydederek rakiplerini yenip üst sıralara tırmanmak istediklerini belirtti.

■ BERKE ÖZBAY

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