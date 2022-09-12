Manisa şükretti

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanan Manisa FK, evinde Yeni Malatyaspor'a takıldı: 2-2. 8. dakikada Haqi ceza sahası içinde kaleci Ömer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi. 11'de topun başına geçen Cengizhan topu ağlara gönderdi: 0-1. 12'de Nizamettin'in soldan kullandığı kornerde Doğukan'ın ters kafasını Abdulsamed kornere çeldi. 41'de Cengizhan karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Ömer'e nişanladı. 45+6'da Doğukan'ın plasesi direğin yanından az farkla auta gitti ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 53'te Adem sağdan gelen ortada getirdi: 1-1. 58'de ceza alanında topla buluşan Diallo dönüp vurdu, kaleci Abdulsamed çıkardı. 63'te orta alanda kaybedilen topu alan Haqi kaleciyi geçtikten sonra verdiği pasta Cengizhan ağları gördü: 1-2. 65'te Malle ceza alanı sol çaprazında topla buluştu. Kaleci Ömer güçlükle çıkardı. 78'de orta sahadan çalımlarla ceza alanına giren Taha'nın vuruşunu kaleci Ömer çıkardı. 89'da Ayberk'in sağdan çıkardığı topa Batuhan dokundu: 2-2. 90+1'de Haqi'nin pasında Atakan'ın ceza sahası içinde sert şutu kaleyi bulmadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

BATUHAN YEDEK ADEM İLK 11'DE

MANİSA FK'da teknik patron Levent Eriş, geçen haftaki Samsunspor maçı kadrosunda tek değişiklik yaptı. Eriş, Batuhan Kör'ü yedek kulübesine çekerken, Adem Büyük'ü ilk 11'de sahaya sürdü. 29. dakikada arka adalesinden sakatlanan Edgar Prib maça devam edemedi. 30. dakikada Prib'in yerine Selim Ilgaz girdi. Siyah-beyazlı takım, Yeni Malatyaspor'la kulüp tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Adem Büyük siyah-beyazlı formayla ilk golünü eski takımına karşı atarken, golden sonra sevinç yaşamadı.

Maç öncesi her iki takımın teknik direktörleri Levent Eriş ile Cihat Arslan birbirlerine başarılar diledi. İkinci devrede tansiyon zaman zaman yükselirken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan kırmızı kartla tribüne gönderildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK