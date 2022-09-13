Altın cocuklar

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda fırtına gibi estik. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı sporcularımız 5 altın, 7 gümüş, 10 bronz olmak üzere 22 madalya kazanarak birincilik kürsüsünde yer aldı. Bireysel karşılaşmaların ardından karma takım kategorisi müsabakaları yapıldı. Türkiye, yarı finalde Bosna Hersek, finalde de Romanya'yı mağlup ederek altın madalya elde etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Gülşen Tanrıkulu, kadınlar 44 kiloda altın madalya kazandı. Tanrıkulu, 2022'de okul sporlarında gençler 1.'si, Ümitlerde de Türkiye 2.'si olmayı başarmıştı.

İKİ BRONZ MADALYA DAHA

Manisa BŞB'li İsmail Durbak'ın da yer aldığı milli takım Balkan Şampiyonu oldu. Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Sura Nil Karasu 52 kiloda bronz madalya kazanıp, göğsümüzü kabarttı. Sura Nil, 2022'de Ümitler Türkiye 3.'sü olmayı başarmıştı. Denizli Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Mehmet Ali Akıncı, +90 kiloda bronz madalya kazandı. Mehmet Ali, 2022'de okul sporları gençler 1.'liğini, Ümitler Türkiye 3.'lüğünü elde etmişti. Yunusemre Belediyesporlu judocu Abdullah İnci de Kocaeli'de 81 kiloda 5'inci olmayı başardı.

■ SERVET SARUN