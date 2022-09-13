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İzmir'de Süpermoto rüzgarı

Süpermoto Şampiyonası’nın son ayağı, Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 4. ayağı ile R25 Kadınlar Kupası yarışları İzmir’de gerçekleştirildi, dereceye girenler belli oldu

13.9.2022

İzmir’de Süpermoto rüzgarı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın son ayağı, Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 4. ayağı ile R25 Kadınlar Kupası yarışları İzmir'de gerçekleştirildi. Ülkü Park'taki 4. ayak mücadelesinin ardından 2022 Türkiye Süperomoto Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu. 50cc sınıfında Poyraz Bor, 65cc'de Enes Çağın Çakır, 85cc'de Egehan Çalhan ve OPEN sınıfında da Onur Işık birinciliği elde etti.

SIRALAMA BELLİ OLDU
Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 4. ayağında ise TMFGP 1000 sınıfında ilk 3 sıra Murat Deniz, Altuğ İnan ve Özgür Çapacı'dan, TMFGP 600 sınıfında da Furkan Eryılmaz, Muammer Nuri Karaya ve Mert Kaya'dan oluştu. Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliği ile gerçekleştirilen R25 Kadınlar Kupası'nın 4. ayağında ise A Grubu'nda Fatma Baştepe, B Grubu'nda ise Ece Kartaç ilk sırada yer almayı başardı

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