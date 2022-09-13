İZVAK’ın büyük gururu

"FUTBOLDA İzmir İklimi" sloganıyla İzmir kulüpleri arasında yıllardır özlenen birlik, beraberlik ve dayanışmayı gerçekleştiren, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) iki isim daha, TFF'de görevler üstlendi. İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya'nın TFF Yönetim Kurulu Üyesi olmasının ardından İZVAK Başkanı Ali Erten, TFF Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'na seçilirken, İZVAK Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Kışla da Dış İlişkiler İcra Kurulu'na alındı.

Erten, İZVAK çatısı altında görev yaptığı altı yıllık süreçte, aynı Fair-Play ruhunu sürdürerek İzmir kulüpleri arasında güç birliği ve iş birliği sağlamayı başardı. Regent's Park Oxford College mezunu Gökhan Kışla ise, Altay Kulübü'nde uzun süre asbaşkanlık yaptı, yurt dışında farklı sektörlerde şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Erten, "Çok başarılı bir örneğiz. Geçmişte çok başarılı isimler federasyonlarda İzmir'imizi temsil etti. Adım adım o günlere geri dönmek istiyoruz" dedi.