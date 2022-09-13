TSYD’den filede 8. turnuva

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince bu yıl 8'incisi düzenlenecek TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ilk maçlar 15 Eylül'de oynanacak. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada organizasyonun bu yıl ilk kez uluslararası nitelik kazandığını söyledi. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 15-16-17 Eylül'de düzenlenecek turnuvaya Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Altekma, Galatasaray ve Romanya ekibi Dinamo Bükreş'in katılacağını bildiren Okumuş, "TSYD olarak bu turnuvayı geleneksel hale getirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi. Sağlık sponsorluğunu Medicana International İzmir Hastanesi'nin üslendiği turnuvanın programı şöyle: 15 Eylül Perşembe: 14.00 Arkas Spor-Dinamo Bükreş, 16.30 Altekma-Galatasaray, 16 Eylül Cuma: 14.00 Arkas Spor-Galatasaray, 16.30 Altekma- Dinamo Bükreş, 17 Eylül Cumartesi: 14.00 Galatasaray-Dinamo Bükreş, 16.30 Arkas Spor-Altekma.

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