Rota Koleji plajda sınavda

İZMİR'DE U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'na geri sayım başladı. Plaj voleybolunda uluslararası alanda önemli etkinliklere ev sahipliği yapan İzmir'de 14-18 Eylül tarihleri arasında 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası düzenlenecek. 44 ülkeden 102 takım 204 sporcunun buluşacağı şampiyonanın tanıtım toplantısı, İzmir Kültürpark'ta gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, basın toplantısında, "İzmir'e her şey yakışır. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin her tarafında plaj voleybolu en iyi şekilde yapılmaktadır ama İzmir bambaşka" dedi. Ülkemizi FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda Rota Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Ecem Aksoy temsil edecek.

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