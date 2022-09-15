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Altın kız Yasemin

Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası 76 kiloda ikinci kez dünya şampiyonu oldu

15.9.2022

Altın kız Yasemin

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı. Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dünya şampiyonu sporcumuz Yasemin Adar Yiğit'i telefonla arayarak kutladı, başarılarının devamını diledi.

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