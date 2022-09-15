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Gözler derbide

Spor Toto 1. Lig’de 18 Eylül Pazar günü oynanacak Bodrumspor-Manisa FK maçı için nefesler tutuldu. İki kulüp tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek

15.9.2022

Gözler derbide

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonunda Ege derbisi heyecanı yaşanacak. Geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen, sezona da fırtına gibi başlayan Bodrumspor ile ligdeki ikinci sezonunu geçiren Manisa Futbol Kulübü, 18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da kozlarını paylaşacak. Bodrumspor, 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp 10 puanla averajla liderliğini sürdürürken, Manisa FK 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 7 puanla 8. durumda. İki kulüp 5. kez rakip olacak.

Bodrumspor, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında 3. Lig'de rakip olduğu Manisa FK'yı 4 maçta 2 kez yendi, 1 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu.

BİLETLER SATIŞTA
Bodrumspor yönetimi, Ege derbisinin biletlerini açıkladı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları VIP tribün 200 TL, Maraton tribün 50 TL, kuzey ve güney kale arkası 50 TL, Martı Sedat tribünü 50 TL ve misafir tribünü de 65 TL olacak.

■ ÜMİT YÖNEY

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