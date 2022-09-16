Fırtına nihayet

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Trabzonspor, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 16. dakikada Trabzonspor sağ taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Trezeguet'in gelişine vuruşunu kaleci Borjan kornere çeldi. 17'de Trezeguet'in sol taraftan arka direğe gönderdiği topu iyi takip eden Hamsik, topu kafayla ağlara yolladı: 1-0.
İKİNCİ YARI KARŞILIKLI GOLLER
64'te Kızılyıldız'da ikinci sarı kartını gören Kangwa, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 68'de Bakasetas'ın pasında, ceza alanına giren Trezeguet'in sert şutunda top kaleci Borjan'ın sol üst köşesinden filelerle buluştu: 2-0. 83'te Umut Bozok'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Borjan, topu çeldi. 89'da Mustapha'nın pasında, Nikolic, yerden düzgün vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 2-1. Maç 2-1 bitti.