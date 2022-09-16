Sivasspor gurbette güldü

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor, CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 yendi. 25. dakikada Deac topu arka direğe gönderdi. Yeboah vuruşu direkten döndü. 28'de Angielski topu kontrol etti ancak Burca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel, topu ağlara yolladı: 0-1. 70'de UN'Jie kalesini terk eden kalecinin üstünden aşırtmak istedi. Ancak savunma izin vermedi. Maç 1-0 bitti.

FORMALAR KAYBOLDU

ROMANYA ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor, formalarının kaybolduğunu açıkladı. Açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız, UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" denildi.