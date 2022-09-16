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Haberler Spor Son dakika! A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

Son dakika! A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

16.09.2022, 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022, 14:58

Son dakika! A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi'nde oynayacağı Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Mert Müldür Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür ve Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı. Mayıs ayında toplanan Milli Takım kadrosunda yer alan Cenk Özkaçar, Kaan Ayhan, Tiago Çukur, ve Umut Bozok(sakat olduğu için gelmemişti) bu kez kadroya alınmadı.

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