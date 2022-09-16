Yasemin Adar destan yazıyor

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit minderdeki başarılarına bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Finalde Mısırlı rakibi Samar Hamza'yı 6-0 yenen 30 yaşındaki sporcu, Belgrad'da da destan yazdı.

Bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Yasemin, Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer almış, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti. Kariyerinin 2017'den sonra ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi, "Türk kadının gücünü en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Neden olmasın. Hayallerimle başlamıştım. Hayal kurarak bu seviyeye geldim. Ben inanıyorum ki 20224 Paris'te bayrağımı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutacağım. İnşallah orada da birinci olurum" şeklinde konuştu.