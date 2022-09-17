Aslan zirvede

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, lider Konyaspor'u mağlup ederek zirveye kondu: 2-1. 2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine girerek son çizgiye inen Boey pasını içeri aktardı. Kale önünde Oliveira'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 15'te ceza sahası dışından Endri Çekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 23'te Emin'in hatasında topu kapan Muhammet Demir pasını ortaya aktardı. Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 27'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Endri Çekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

CALVO KENDİ KALESİNİ GÖRDÜ

82'de sol taraftan Dubois içeri yerden ortasını yaptı. Altıpas içinde Calvo'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 89'da ikinci sarı karttan kırmızı kartla kaleci Sehic oyundan atıldı. Konya'nın oyunu durdurma hakkının dolması sebebiyle oyuncu değiştiremedi ve Adil kaleye geçti. Maç 2-1 bitti

SAHA KARIŞTI, ADİL ELDİVENLERİ GİYDİ

KONYASPOR kalecisi Ibrahim Sehic, topla hareket etmek isterken önünde duran Lucas Torreira'yı itti. İkili arasındaki sürtüşmeye Mauro Icardi de katılınca ortalık bir anda karıştı. İkili arasındaki tansiyon bir anda tavan yaparken araya giren arkadaşları olayın büyümesini engelledi. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, Icardi'yi sarı kartla cezalandırırken, kaleci Sehic'e ikinci sarı karttan kırmızı kart verdi. Sehic'in kırmızı kart görmesiyle kalecisiz kalan Konyaspor'da, savunma oyuncusu Adil Demirbağ eldivenleri giydi. Konyaspor sadece 3 oyuncu değişikliği yapmasına rağmen, kurallar gereği maç 3 kere durduğu için, dördüncü oyuncu değişikliğini yapamadı