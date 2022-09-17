Manisa’ya gençlik aşısı

Spor Toto Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Manisa FK gençyıldızlara imza attırdı. Manisa Futbol Kulübü'nün, transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gelişimleri için akademi bünyesine dahil ettiği genç oyuncular 2004 doğumlu Enes Fıstıkçıoğlu, 2004 doğumlu Mehmet Enes Gülalan, 2004 doğumlu Enes Gümüş ve 2003 doğumlu Fikret Selçuk için imza töreni düzenlendi. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Futbol Direktörü Levent Devrim katıldı. İmza töreninde konuşan futbol direktörü Levent Devrim, "Hepsi gelecek vadeden pırıl pırıl gençler. Akademide kendilerini geliştirerek çok iyi yerlere geleceklerine inanıyoruz. Gençlerimize Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" dedi. Bu arada Manisa'nın genç futbolcusu Emre Akboğa, U16 Genç Milli Takımın 27-29 Eylül tarihleri arasında Erzurum'da Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosuna da davet edildi.

DİĞER