Milli Takım’ın kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Stefan Kuntz şu isimleri kadroya çağırdı: Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz, Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.

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