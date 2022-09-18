2. Lig’de Pazar heyecanı

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren İzmir ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü bugün İnegölspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928 ise deplasmanda Kocaelispor'la kozlarını paylaşacak.

FIRTINA ZAFER PEŞİNDE

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Gürcan Hasova düdük çalacak. TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona Nevşehir Bld galibiyeti ile başlayıp, evinde Derince Bld'ye mağlup olan Karşıyaka, bugün 1922 Konyaspor deplasmanına 3 puan için çıkacak. Konya Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü 15.30'da Alkan Parsak tarafından çalınacak.

EGELİLER SAHNEDE

2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri de bugün kritik maçlar oynayacak. Beyaz Grup'ta Soma, Esenler Erok'u; Nazilli Bld ise Amed'i konuk edecek. İki maçın da başlama saati 16.00. Kırmızı Grup'ta Uşak 15.30'da Ankara Demir, Fethiye ise 19.00'da Karacabey'e konuk olacak. 3. Lig'de Ege ekiplerinin maçları ise şöyle: 2. Grup: Iğdır FKTurgutlu (15.00), Ayvalıkgücü- Velimeşe (16.00), 3. Grup: Niğde Anadolu-Bergama Belediyespor (15.30).