TSYD Kupası Arkas’ın

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası üçüncü gününde Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-16, 28-26, 22-25 ve 25-23 sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Arkas Spor'un şampiyonluk kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi. Günün diğer maçında G.Saray, Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi. Toplam 4 takımın yer aldığı turnuvada Galatasaray HDI Sigorta'nın ikinciliği elde ederken Romanya temsilci Dinamo Bükreş üçüncü, Altekma da dördüncü oldu.

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