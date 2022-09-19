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Haberler Spor Aydın Yıldızspor Ortaca’da kazandı

Aydın Yıldızspor Ortaca’da kazandı

19.9.2022

Aydın Yıldızspor Ortaca’da kazandı
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup ekiplerinden Aydın Yıldızspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Muğla Süper Amatör Lig'in iddialı ekiplerinden Ortaca Belediyespor'la deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muğla temsilcisi karşısında 1-0 geriye düşen mavi-beyazlılar, Serkan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. İki takım da oyuncu değişiklikleri yaparak ikinci yarıya başladı. Aydın Yıldızspor, Yıldıray'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mavi-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

■ RAMAZAN AYDEMİR
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