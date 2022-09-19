Aydın Yıldızspor Ortaca’da kazandı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup ekiplerinden Aydın Yıldızspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Muğla Süper Amatör Lig'in iddialı ekiplerinden Ortaca Belediyespor'la deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muğla temsilcisi karşısında 1-0 geriye düşen mavi-beyazlılar, Serkan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. İki takım da oyuncu değişiklikleri yaparak ikinci yarıya başladı. Aydın Yıldızspor, Yıldıray'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mavi-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
■ RAMAZAN AYDEMİR