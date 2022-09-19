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Haberler Spor Ayvalıkgücü puana şükretti

Ayvalıkgücü puana şükretti

19.9.2022

Ayvalıkgücü puana şükretti
3. lig 2. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Ergene Velimeşespor önünde puanı son dakikada kurtardı: 1-1. 28. dakika Samet'in pasında Mete'nin vuruşu kaleci Tamer'de kaldı. 44'te Burak şık çalımlarla ceza sahasına girdi, kaleci Salih ile karşı karşıya kaldı ama kötü vurdu.İlk yarı 0-0 kapandı. 51'de Ertuğrul'un köşe atışında Yunus'un şık kafa vuruşu kaleci Salih'te kaldı. 56'da Samet Günhan'ın kornerinde Kerim kafayı vurdu: 0-1. 72'de Burak'ın şutunu kaleci Salih çıkardı. 90+2'de sağdan Hamit'in gönderdiği topa ceza sahası içinde Samet kafayı dokundu, skoru belirledi: 1-1.

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