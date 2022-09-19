Mekik coştu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele edecek Kızılcabölükspor, sezonun başlamasına 12 gün kala kadrosunu oluşturmaya başladı. Sarı-kırmızılılar teknik direktörlüğe Mustafa Adam'ı getirirken, 2. Lig temsilcisi Uşakspor'dan 6 futbolcuyla anlaştı. Geçen sezon 3. Lig'den düşen ve yeniden profesyonel liglere dönmeyi hedefleyen Mekik'te olağanüstü kongrede dümene geçen Ersen Kaplan başkanlığında oluşan yeni yönetim, hamlelerine start verdi. Mekik, Uşakspor'dan kaleci Mürsel Üstün, kanat oyuncusu Azat Tarım, stoper Baran Okutan, sol bek Samet Akın, stoper Orçun Çallı ve orta saha oyuncusu Ahmet Gürcan'ı renklerine bağladı.



ŞAMPİYON TEKNİK ADAM

Mekik'te yeni yönetim geç de olsa düğmeye bastı ve ilk olarak geçen sezon Giresun Eynesil Belediyespor'u 3. Lig'e taşıyan 35 yaşındaki teknik direktör Mustafa Adam ile anlaştı. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlüğü ve ardından Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans mezunu olan Adam, Konyaspor ve Giresunspor kulüplerinde de görev yaptı. UEFA- A Lisans sahibi Mustafa Adam'ın, maç ve performans analiz ile atletik performans antrenörlüğü belgeleri de bulunduğu bildirildi.



■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER