Nazilli kaçamadı

2. Lig Beyaz Grup'ta galibiyetle tanışamayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, evinde üç kez öne geçtiği maçta Amed Sportif'le yenişemedi: 3-3. 2. dakikada Mert Özyıldırım'ın pasıyla topla buluşan Yılmaz vurdu, kaleci Cantuğ yüzde yüzlük golü önledi. 3'te Mehmet'in defansın arasına attığı topla buluşan Alim'in vuruşunda kaleci Cantuğ ayaklarıyla mutlak golü önledi. 34'te Alim'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta defansta yaşanan karambolde Hakkı Can'ın altıpasta dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0. 45+1'de Oğuz'un sol kanattan açtığı ortada Cenk'in kafa vuruşunda skora denge geldi: 1-1. 45+3'te Alim'in köşe atışında Hakkı Can'ın şutunu çizgi üzerinden defans çıkardı, Yılmaz tamamladı: 2-1. 52'de Taner'in orta sahadan pasında Ömer sol çaprazdan harika vurdu: 2-2. 58'de Yılmaz'ın köşe atışında yükselerek topa vuran Kaan'ın kafa şutunda meşin yuvarlak kale direğini sıyırarak auta çıktı. 74'te kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına gelen Alim'in direkt kullandığı atışında top kaleci Cantuğ'un uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 3-2. 85'te Okan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpas içinde yaşanan karambolde topa yerde dokunan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu, skor belli oldu: 3-3.



■ ÜMİT ÖZMEN

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