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Haberler Spor Sanayi Yıldızspor hedefine odaklandı

Sanayi Yıldızspor hedefine odaklandı

19.9.2022

Sanayi Yıldızspor hedefine odaklandı
BAL 10. Grup ekiplerinden Manisa Sanayi Yıldızspor, yeni sezon hazırlıklarına Çobanisa'da hız kesmeden devam ediyor. Çiğli Belediyespor ve Yıldızspor 45 FK ile hazırlık maçlarında takımın son durumunu görme imkanı bulduklarını belirten teknik patron Halit Alaca, "Sezonun başlamasına kısa bir zaman kaldı. BAL'da kolay maç yok. Takımın başarılı olması için çalışıyoruz" dedi. Alaca, şöyle devam etti: "Yoğun ve yorucu bir dönem yaşıyoruz. 26 haftalık uzun bir lig bizleri bekliyor. Kalan süreçte de bir veya iki hazırlık maçı daha oynamayı düşünüyoruz. Zorlu bir gruptayız. İstanbul'dan 5, İzmir'den 4, Uşak'tan 1 ve Manisa'dan bizimle birlikte 3 takımla mücadele edeceğiz. Lige istediğimiz gibi başlayıp 3. Lig hedefine ulaşmayı arzuluyoruz."

■ CÜNEYT HASÇELİK
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