Somaspor hayata döndü

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan Somaspor, Esenler Erokspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Soma Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekip, 27. dakikada Yılmaz'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk devrede Siyah İnciler skor üstünlüğünü alarak soyunma odasına gitti. İkinci devrede rakip kalede baskılı oynayan Somaspor, 80. dakikada skorun dengeye gelmesine engel olamadı, Cenk'in golüyle Esenler Erokspor durumu 1-1'e getirdi. 90+5. dakikada ikinci devrede oyuna giren Emrecan, Somaspor'u zafere taşıyan golü attı, siyah-beyazlı tribünler bayram yaptı: 2-1.Kötü başladığı sezonda son 3 maçtır yenilmeyen Somaspor, 5 haftada puanını 5 yaptı.

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