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KSK dışarıda farklı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, bu sezon lig ve kupada deplasmanda çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı

20.9.2022

KSK dışarıda farklı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 3 haftada deplasmanda 2 önemli rakibini yenerek gücünü kanıtladı. İlk hafta Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta Belediye Derincespor'a yenilmenin şokunu yaşayan Karşıyaka, kaybını 1922 Konya önünde telafi etti. Murat'ın 75, Hüseyin Mert'in 86. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan rakibini Onur Kolay (2) ve Emre Gemici'nin golleriyle 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılılar 3 haftada 6 puanla Play-Off hattına yerleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Bld'yi de deplasmanda 2-1 yenerek eleyen Karşıyaka, bu sezon lig ve kupada deplasmanda çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

EN SKORERİ ONUR KOLAY OLDU
İZMİR ekibinde performansı eleştirilen yıldız transfer Emre Gemici, ilk 11'de başladığı son sınavlarda Bergama deplasmanında asist yapıp, 1922 Konyaspor önünde de ilk golünü attı. Sezon başında Bayburt Özel İdare'den alınan Onur Kolay ise ilk 3 haftada takımın en skoreri oldu. İlk 11'in değişilmezi olan Onur, Nevşehir'e 1, Konya'ya 2 gol atıp 3 müsabakada 3 gole ulaştı.

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