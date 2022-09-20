Muhteşem döndü

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor deplasmanında puanı son dakikalarda bulduğu golle kurtaran Manisa Futbol Kulübü'nde Mehmet Uysal sevinci yaşanıyor. Ege derbisinde 66. dakikada Batuhan Kör'ün yerine oyuna dahil olan ve uzatmalarla birlikte 32 dakika sahada kalan 23 yaşındaki forvet oyuncusu, sakatlıktan kurtulup 400 gün sonra döndüğü yeşil sahalara golle 'Merhaba' dedi.

14 Ağustos 2021'de İstanbulspor deplasmanında son dakikada Dever Orgill'in yerine giren ve 1 dakika sahada kalan Mehmet, antrenmanda sol diz çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatmıştı. Ameliyat olan ve 8 ay yeşil sahalardan uzak kalan genç oyuncu, Bodrum'da attığı golle muhteşem bir dönüşe imza attı. Siyah-beyazlı kulübün gözbebeği Mehmet Uysal, 2019-2020 sezonunda 3. Lig'de Somaspor'da 27 maçta 16 gol atıp şampiyonluk yaşadıktan sonra, 2020-2021 sezonunda Manisa FK formasıyla 2. Lig'de 19 karşılaşmada 4 gol kaydedip şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

ÇAĞRI KIZARDI

MANİSA FK'da, 2022- 2023 sezonunda ilk kırmızı kartı Çağrı Giritlioğlu gördü. 6. hafta mücadelesinde Ege derbisinde Bodrumspor karşısında uzatma dakikalarında kırmızı kartla cezalandırılan 26 yaşındaki oyuncu, büyük üzüntü yaşadı. 5 maçta 9 sarı kart çıkan Manisa FK, geçen sezon 1. Lig'de 3 kırmızı kart görmüştü.

ERİŞ MEMNUN

YENİLMEZLİK serisini 4 maça çıkaran Manisa FK, milli araya umutlu girdi. Teknik direktör Levent Eriş, "İyi bir mücadele ortaya koyduk. İlk devreyi istediğimiz şartlarda bitirmeyi hedeflemiştik. Biraz bekleyerek, rakibe pozisyon vermeyi azaltarak oynamaya çalıştık. 44. dakikaya kadar bunu başardık. Penaltıyla soyunma odasına geride girdik. İkinci yarı maçı bırakmadık. Hep reaksiyon gösteren bir takımız. İkinci yarı daha çok pozisyon bulmayı amaçladık. Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Kadromuzda genç oyuncular var ve onları kazanmak istiyoruz" dedi.

■ ÜMİT YÖNEY