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Şampiyona Balıkesir karşılaması

Sirbistan’da Dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Yasemin Adar memleketi Balıkesir’de davul zurnayla ve büyük coşkuyla karşılandı

20.9.2022

Şampiyona Balıkesir karşılaması

SIRBİSTAN'IN başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda dünya şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit, memleketi Balıkesir'de coşkuyla karşılandı. İkinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi, çok sayıda vatandaşın fotoğraf çektirdiği karşılama töreninde, "Balıkesir'in gururu memleketine hoşgeldin" pankartıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye binası önüne kadar kortej yürüyüşüyle geldi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, sporcuya çiçek verdi, tebrik etti. Davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılanan Yasemin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destekleriyle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını ifade etti. Yasemin, şöyle konuştu: "Burada olmaktan gururlu ve mutluyum. Gerçekten tüylerim diken diken oldu, o kadar güzel bir coşkuyla karşılandım ki çok mutlu oldum. Genç kızlarımıza rol model olabiliyorsam, beni örnek alabiliyorlarsa ne mutlu bana. Her şey için çok teşekkür ediyorum."

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