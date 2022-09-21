Kızılcabölükspor’a altyapıdan takviye

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, geçen sezon namağlup Denizli şampiyonu olan U-18 takımından 8 oyuncuyu A Takıma dahil etti. Olağanüstü genel kurulda Ersen Kaplan'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından uzun süre transferde sessiz kalan, geçen hafta 2. Lig ekibi Uşakspor'dan kaleci Mürsel Üstün, Azat Tarım, Baran Okutan, Samet Akın, Orçun Çallı ve Ahmet Gürcan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Hasan Alper Akan (2003), Hüseyin Arıkan (2004), Hasan Can Derilioğlu (2004), Emre Azgın (2004), Adnan Batuhan Alacan (2003), Mehmet Eren Nalcı (2004), Osman Görgülü (2005) ve Oğuzhan Karataş (2004) A Takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Teknik patron Mustafa Adam'ın gözüne girmeye çalışan gençler, altyapıdaki diğer gençlere de rol model oldu.



■ SEBAHATTİN ALP

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