Milliler hırs küpü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın oynayacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler açıklamalarda bulundu. Uzun bir aranın ardından yeniden milli takım kadrosunda yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci, "Burayı çok özlemişim. İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda gidiyor ve inşallah bunu burada da sürdürürüm. Milli takımdan bir süre uzak kaldım. Sakatlıklar oldu, performans düşüklüğü de oldu. Ama tekrar burada olduğum için mutluyum. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici" dedi.



'ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR'

Serdar Gürler ise "Aradan 3 sene geçti. Milli takımda görev yapmak, burada emek vermek büyük bir onur ve gurur. Çok iyi oyuncularımız var kanatlarda. Hocama da, beni bu rekabete layık gördüğü için teşekkür ederim. Süre almak için elimden geleni yapacağım. Son dönemde gol yemeden, çok gol attığımız maçlar oynadık. Bunu sürdürmek istiyoruz ve ben de buna katkı sağlarsam ne mutlu bana" dedi.

MİLLİ TAKIMA 1 PUAN YETİYOR

Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya'nın bulunduğu grupta gol şov yaparak 4'te 4 yapan Millilerin önünde 2 maç kaldı. Grubu lider bitirmek için Lüksemburg maçında beraberlik yetiyor ancak teknik direktör Stefan Kuntz ve öğrencileri kendilerini bu karşılaşmalara motive etmek için iki hedef belirledi. Ayyıldızlılar, grup maçlarını hem gol yemeden tamamlamayı hedefliyor hem de 6'da 6 yapmak istiyor.

BÜYÜKEKŞİ MORAL VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, önceki gün antrenman öncesinde sahada teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi. Teknik ekip ve oyuncularla tek tek selamlaşan Büyükekşi, ardından sahada kısa bir konuşma gerçekleştirdi, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar öncesi başarılar diledi. Antrenmanı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

ONUR VE İSMAİL ÇOK MUTLU

Ay-yıldızlılarda ilk kez milli takıma davet edilen Kayserisporlu Onur Bulut ve Fenerbahçeli İsmail Yüksek, milli takımda oldukları için oldukça mutlu olduklarını söylediler. Onur, "Buraya gelene kadar inanmadım. Ancak burada olmak, arkadaşlarımı, hocalarımı görmek, bu sahada antrenmana çıkmak inandırdı bana. Çok mutlu ve gururluyum" dedi. İsmail ise "Beklemediğim bir haberdi, inanılmaz derecede mutlu oldum. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici. İnanılmaz derecede heyecanlandım. Yemek yerken titriyordum. Duygularımı anlatırsam kitap yazmış olurum. Hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Asıl hedefimiz puan kaybı yaşamadan, bu ligi gol yemeden bitirmek. Önce B Ligi'ne sonra da A Ligi'ne yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.