Pınar Cup 2022 başlıyor

PINAR Karşıyaka, kendi evinde düzenlenen Pınar Cup 2022 Turnuvası'nda güçlü rakiplerle karşılaşmaya hazırlanıyor. Gelenekselleşen turnuva, 22-24 Eylül tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Pınar Karşıyaka'nın yepyeni bir mücadeleye başladığını belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Yeni kurduğumuz kadro ile yeni sezon öncesi taraftarlarımızın karşısında oynayacağımız turnuva maçları, bizler için son derece heyecan verici olacak. Hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam" dedi. Turnuvada yarın 20.30'da Karşıyaka-F.Bahçe Beko, 23 Eylül Cuma günü 20.00'de F.Bahçe-Prometey, 24 Eylül Cumartesi günü ise 16.00'da Pınar KSKPrometey maçları oynanacak.

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