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Haberler Spor Aliağa Petkim güldü: 63-59

Aliağa Petkim güldü: 63-59

22.9.2022

Aliağa Petkim güldü: 63-59
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk maçında Aliağa Petkim, Türk Telekom Spor'u 63-59 mağlup etti. Turnuvanın açılış karşılaşmasında Aliağa Petkim ile Türk Telekom Spor, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk çeyreği 14-9 önde kapatan Aliağa Petkim, 2. periyotta bu oyunu sürdürdü, soyunma odasına 24-16 üstün gitti. Türk Telekom, üçüncü çeyrekte toparlanarak final periyoduna farkı 4'e indirip (50-46) girse de Petkim parkeden 63-59 galibiyetle ayrıldı.
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