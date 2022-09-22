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Haydi 5’te 5 olsun

Uluslar Ligi’nde yoluna namağlup devam eden A Milli Takımımız, saat 21.45’te başlayacak maçta Lüksemburg’u konuk edecek

22.9.2022

Haydi 5’te 5 olsun
UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta ilk 4 maçını kazanan A Milli Takımımız, 5'inci karşılaşmasında bugün Lüksemburg'u konuk edecek. Milliler bu maçı kazanması halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. A Milli Takım'ın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u ağırlayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Maçı TRT-1 naklen ekranlara getirecek. Ay-yıldızlılar, bu maçı da galibiyet ile sonuçlandırarak gruptan lider çıkmayı garantilemek ve Faroe Adaları mücadelesine rahat çıkmak istiyor.
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