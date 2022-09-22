Haydi 5’te 5 olsun

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta ilk 4 maçını kazanan A Milli Takımımız, 5'inci karşılaşmasında bugün Lüksemburg'u konuk edecek. Milliler bu maçı kazanması halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. A Milli Takım'ın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u ağırlayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Maçı TRT-1 naklen ekranlara getirecek. Ay-yıldızlılar, bu maçı da galibiyet ile sonuçlandırarak gruptan lider çıkmayı garantilemek ve Faroe Adaları mücadelesine rahat çıkmak istiyor.

DİĞER