  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İngiltere’de gündem Galatasaray

İngiltere’de gündem Galatasaray

22.9.2022

İngiltere’de gündem Galatasaray

Galatasaray'ın beş önemli transferi art arda açıkladığı günlerde, İngiliz ekibi Chelsea, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı. Ancak Alman teknik adamın kulüpten ayrılışı, Galatasaray'ın transferlerinin gölgesinde kaldı. İngiliz gazetesi Daily Mirror, Galatasaray'ın transfer hamleleriyle Türkiye'nin tekrar dünya yıldızlarının cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Gazete, sarı-kırmızılıların muhtemel 11'ini yaparak Okan Buruk önderliğinde Avrupa'nın bilindik oyuncularından kurulu bir kadro oluşturulduğunu vurguladı.

YÜZLERİ GÜLDÜRÜR
Gazete, Juan Mata'nın bu prestijli transferler arasında en kariyerli isim olduğuna değinirken, Milot Rashica ve Yusuf Demir için de ayrı birer parantez açtı. PSG'den gelen Mauro Icardi'nin Serie A'daki performansına yaklaşması durumunda Galatasaray'da yüzleri güldüreceği ifade edilirken 2017 yılında Ballon d'Or adayı gösterilen Dries Mertens'in de sarı-kırmızılıların kadrosunda son derece önemli parça olacağı aktarıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA