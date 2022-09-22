İngiltere’de gündem Galatasaray

Galatasaray'ın beş önemli transferi art arda açıkladığı günlerde, İngiliz ekibi Chelsea, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı. Ancak Alman teknik adamın kulüpten ayrılışı, Galatasaray'ın transferlerinin gölgesinde kaldı. İngiliz gazetesi Daily Mirror, Galatasaray'ın transfer hamleleriyle Türkiye'nin tekrar dünya yıldızlarının cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Gazete, sarı-kırmızılıların muhtemel 11'ini yaparak Okan Buruk önderliğinde Avrupa'nın bilindik oyuncularından kurulu bir kadro oluşturulduğunu vurguladı.

YÜZLERİ GÜLDÜRÜR

Gazete, Juan Mata'nın bu prestijli transferler arasında en kariyerli isim olduğuna değinirken, Milot Rashica ve Yusuf Demir için de ayrı birer parantez açtı. PSG'den gelen Mauro Icardi'nin Serie A'daki performansına yaklaşması durumunda Galatasaray'da yüzleri güldüreceği ifade edilirken 2017 yılında Ballon d'Or adayı gösterilen Dries Mertens'in de sarı-kırmızılıların kadrosunda son derece önemli parça olacağı aktarıldı.