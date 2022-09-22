KSK’nin rakibi Fener

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup, bugün dev bir karşılaşmayla start alacak. Pınar Cup 2022'nin ilk gününde Kaf-Kaf ile lig şampiyonu, Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bilet fiyatları VIP 250 TL, tam 70 TL, öğrenci bileti 50 TL olarak belirlendi.

Organizasyonda yarın saat 20.00'de Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi BC Prometey, cumartesi günü saat 16.00'da ise Karşıyaka ile Prometey rakip olacak. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Yeni kadro ile yeni sezon öncesi taraftarlarımızın karşısında oynacağımız Pınar Cup maçları, bizler için son derece heyecan verici olacak. Bu takımla hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam" açıklamasını yaptı.

DAHA İYİ BİR PINAR KSK OLACAK"

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yenilenen takımları ile ilgili açıklamada bulundu ve "Sezon ortasına geldiğimizde çok daha olgunlaşmış ve daha iyi oynayan bir Pınar Karşıyaka olacak" dedi. Sarıca, "Ali Efe Barış ve Berkan Durmaz dışındaki bütün oyuncularımız yenilendi. Çok tecrübeli oyuncularımız olduğu kadar başarıya aç, önü açık, ilerleyebilecek, potansiyelini arttıracak oyuncularımız da var. Yeni kadronun süreye ihtiyacı olduğu aşikar. Baktığımızda henüz Delgado ile bir antrenman yapabildik ve sezonun başlamasına 10 gün gibi kısa bir süre kaldı. Yani bizim biraz daha zamana ihtiyacımız olacaktır" şeklinde konuştu.