A Milliler B Ligi’ne yükseldi

STAT: Başakşehir Fatih Terim



HAKEMLER: Tobias Steiler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger



TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Akgün), Orkun Kökçü (Dk. 81 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Serdar Dursun), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Enes Ünal



LÜKSEMBURG: Moris - Jans, Chanot (Dk. 46 Gerson), Martins (Dk. 53 Bohnert), Pinto, Borges Sanches, Sebastien Thill, Barreiro, Vincent Thill (Dk. 75 Rupil), Gerson Rodrigues (Dk. 85 Skenderovic), Sinani



GOLLER: Dk. 16 (P) Cengiz Ünder, Dk. 39 Chanot (KK), Dk. 87 İsmail Yüksek (Türkiye) - Dk. 8 Martins, Dk. 37 Sinani, Dk. 69 Gerson Rodrigues (Lüksemburg)



SARI KARTLAR: Cengiz Ünder (Türkiye) - Martins (Lüksemburg)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.



Milli takımın gollerini 16'ncı dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39'uncu dakikada kendi kalesine Chanot ve 87'nci dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Lüksemburg'un golleri ise 8'inci dakikada Martins, 37'nci dakikada Sinani ve 69'uncu dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

8'inci dakikada Lüksemburg öne geçti. Kaleci Moris'in uzun oynadığı topa hareketlenen Martins, Eren ile Uğurcan'ın anlaşmazlığı sonucunda ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu oyuncunun altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



15'inci dakikada Türkiye penaltı kazandı. Sol kanatta ceza sahası dışından topla birlikte hareketlenen Kerem'in ceza sahası içerisinde Chanot tarafından düşürülmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.



16'ncı dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.



18'inci dakikada gelişen milli takım atağında Halil'in arapasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Enes'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Moris kurtardı.



23'üncü dakikada gelişen Türkiye atağında Kerem pasını ceza sahası içerisindeki Enes'e aktardı. Enes'in topuğuyla verdiği pas sonucu meşin yuvarlakla buluşan Halil'in plase vuruşunda top yandan dışarı gitti.





37'nci dakikada Lüksemburg öne geçti. Kaan'dan kaptığı topla milli takımın ceza sahasına doğru hareketlenen Borges Sanches'in pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Sinani'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



39'uncu dakikada Türkiye yeniden eşitliği yakaladı. Ferdi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz'in sol ayağıyla ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlağa Chanot'un ters dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-2.



KARŞILAŞMANIN İLK YARISI 2-2 SONUÇLANDI.



51'inci dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Moris kurtardı.



60'ıncı dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda Enes'in kafa vuruşunu kaleci Moris kurtardı.



69'uncu dakikada Lüksemburg bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Bohnert'in ceza sahasına yerden yolladığı topla buluşan Gerson'un plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3.





87'nci dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutu, ağlara gitti: 3-3. Genç oyuncu, milli takımla ilk maçında ilk golünü atmış oldu.



Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



A Milli Futbol Takımı, bu beraberlikle puanını 13'e yükselterek son maçlar öncesinde grup liderliğini garantiledi ve UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.