Süper Lig kızardı

GEÇEN sezonun ilk 7 haftasına göre Süper Lig'de kırmızı kart sayısında patlama oldu. Önceki dönem 70 maçta 12 kırmızı çıkarken bu dönem 63 maçta 20 kırmızı çıktı. Geçen sezon ligde 20 takım mücadele ettiği için maç sayısı da daha fazlaydı. Bu sezon çıkan 20 kırmızı kartın 10'u doğrudan, 10'u ise çift sarı karttan sonra çıktı. İlk 7 haftalar itibarıyla en çok kırmızı kartı Beşiktaş gördü.

Geçen sezon 2, bu sezonsa 3 Beşiktaşlı kırmızı kart gördü. Geçen sezonun ilk 7 haftasında Galatasaray 1 kez kırmızı kart görürken Trabzonspor ve Fenerbahçe kırmızısız geçti. Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er kez kırmızı görürken, Trabzonspor kartsız geçti. Mevkilere göre kırmızı kart dağılımı ise şöyle: kaleci: 8 sarı kart, 1 kırmızı kart, forvet: 66 sarı kartı, 3 kırmızı kart, defans: 101 sarı kart, 8 kırmızı kart, orta saha: 9 sarı kartı, 8 kırmızı kart.